Dilara Öztunç'un Dubai tatili

Geçen sezondan beri ekranlardan uzak olan Dilara Öztunç yine tatile çıktı.

Magazin - 06 Şubat 2017 01:15
Dilara Öztunç'un Dubai tatili
Güzel oyuncu soğuk havalardan sıkılınca soluğu Dubai'de aldı.

Fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile tatilde olan Öztunç, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

İşte o kareler;

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