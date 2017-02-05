Güzel oyuncu soğuk havalardan sıkılınca soluğu Dubai'de aldı.
Fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile tatilde olan Öztunç, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
İşte o kareler;
Dilara Öztunç'un Dubai tatili
Geçen sezondan beri ekranlardan uzak olan Dilara Öztunç yine tatile çıktı.Magazin - 06 Şubat 2017 01:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Dilara Öztunç, tatil Dubai
MAGAZİN HABERLERİ
- Fahriye Evcen üniversite arkadaşlarıyla buluştu
- Cesur ve Güzel'den sevindiren haber!
- İkisini de Sevdim veda ediyor
- İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti!
- İlyas Yalçıntaş'a İran'da yasak!
- Muhteşem Yüzyıl Kösem'de yeni oyuncular!
- Bahar Candan'dan Murat Boz paylaşımı!
- Cem Yılmaz'dan şoke eden cevap!
- "İçerde"de nefes kesen sahneler!
- 'Aşk ve Mavi'ye 3 ödül birden!