Dilara Öztunç'un Dubai tatili

Magazin - 06 Şubat 2017 01:15

Güzel oyuncu soğuk havalardan sıkılınca soluğu Dubai'de aldı.Fotoğrafçı sevgilisi Umut Kızıltan ile tatilde olan Öztunç, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.İşte o kareler;