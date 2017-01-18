Dilek Hanif elektronik ev ve mutfak aletlerinin satıldığı mağazaları gezerek yeni evine ütü ve mutfak aletleri alacağını söyledi. Girdiği mağazalarda aradığı ürünlerle ilgili bilgi alan Dilek Hanım alışverişini tamamladıktan sonra mağaza personeli yardımı ile taşıdığı poşetlerini kapıda bekleyen şoförlü aracına koyarak ayrıldı.
Dilek Hanif alışverişte!
Türkiye’nin dünya çapında isim yapan modacıları arasında yer alan Dilek Hanif de alışveriş için Akmerkez’i tercih eden ünlü isimler arasında..Alışveriş - 18 Ocak 2017 16:47
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