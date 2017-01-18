Dilek Hanif alışverişte!

Alışveriş - 18 Ocak 2017 16:47

Dilek Hanif elektronik ev ve mutfak aletlerinin satıldığı mağazaları gezerek yeni evine ütü ve mutfak aletleri alacağını söyledi. Girdiği mağazalarda aradığı ürünlerle ilgili bilgi alan Dilek Hanım alışverişini tamamladıktan sonra mağaza personeli yardımı ile taşıdığı poşetlerini kapıda bekleyen şoförlü aracına koyarak ayrıldı.