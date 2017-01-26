Dina Topbaş Mütevelli alışverişte

İstanbul cemiyet hayatının seçkin isimlerinden Semiha Şakir’in torunu Dina Topbaş Mütevelli’ye geçtiğimiz gün Akmerkez’de rastladık.

Sosyete - 26 Ocak 2017 22:50
Dina Topbaş Mütevelli alışverişte
Yaklaşık 2,5 yıl önce işadamı Ali Mütevelli ile evlenen Dina Hanım çok görünmeyi ve konuşmayı tercih etmiyor. Alışveriş merkezinin üst katındaki bir ev dekorasyon ürünleri satan mağazadan alışveriş yaparken rastladığımız Dina Hanım ürünleri pür dikkat inceledikten sonra satın aldı.

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