Dina Topbaş Mütevelli alışverişte

Sosyete - 26 Ocak 2017 22:50

Yaklaşık 2,5 yıl önce işadamı Ali Mütevelli ile evlenen Dina Hanım çok görünmeyi ve konuşmayı tercih etmiyor. Alışveriş merkezinin üst katındaki bir ev dekorasyon ürünleri satan mağazadan alışveriş yaparken rastladığımız Dina Hanım ürünleri pür dikkat inceledikten sonra satın aldı.