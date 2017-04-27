Diriliş Ertuğrul 86. bölümünde şok gelişme!

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde şok bir gelişme yaşanacak.

Dizi - 28 Nisan 2017 01:00
Diriliş Ertuğrul 86. bölümünde şok gelişme!
TRT ekranlarının Çarşamba akşamları yayınlanan ve her bölümünde yeni bir reyting rekoru kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da şok bir gelişme yaşanacak.

Önceki akşam yayınlanması beklenen ancak ekranlara gelmeyerek izleyicileri üzen dizinin yeni bölüyle ilgili detaylar belli oldu. Geçtiğimiz bölümlerde diziye veda eden Doğan Alp'in ardından Kayı obasında büyük üzüntü yaşanmıştı. Bu kez obada herkesin annesi olarak sevilen Hayme Ana ve Halime diziye veda mı edecek? Ural, uzun süren hain planlarının ardından birçok kez görüştüğü Türkmen obalarının beyleri ile birlikte bir plan yaparak Çavdar obasına saldırıya geçiyor.

Vasilyus ise bu saldırı da Ural'a destek çıkıyor. Obasını geri almak isteyen Ural, Aliyar Bey'in yanında olan Alpler ve Kutluca Alp ile cenk ediyor. Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan 86. bölüm fragmanına göre Ural yaptığı baskının ardından Hayme Ana, Helena, Halime esir alıyor. Aliyar Bey ve Ertuğrul Bey ise obaya yapılan baskından haberdar olup buna engel olmak için yola koyulacaklar.

Ural, bu kez yaptığı hainliğin bedelini ödeyecek mi? Yoksa Hayme Ana, Helena ve Halime ölecek mi?

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