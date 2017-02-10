Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul'u ve Pazartesi akşamları yayınlanan İçerde'yi kendi günlerinde henüz geçebilen bir program veya dizi olmadı. Son olarak İçerde, karşısına gelen Survivor'a da geçit vermedi ve zirveyi kimseye kaptırmadı. Peki bu iki dizi aynı gün yayınlansa ne olurdu? Reytinglerin tepesinde hangi dizi yer alırdı?
TOTAL ve AB sıralamasına göre izlenme oranlarına ve reyting ölçümlerine baktığımız zaman Diriliş Ertuğrul ve İçerde aynı gün yayınlansa birinci TRT 1 ekranlarında her çarşamba ekrana gelen tarihi dizi Diriliş Ertuğrul oluyor.
Diriliş Ertuğrul mu, İçerde mi?
"Diriliş Ertuğrul" ve "İçerde" dizileri şu an Türkiye'de en çok izlenen iki dizi konumunda.Dizi - 10 Şubat 2017 13:17
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