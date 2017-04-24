Diriliş "Ertuğrul"a bir hafta ara!

Diriliş "Ertuğrul"un yapım şirketi dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlamayacağını duyurdu.

Dizi - 24 Nisan 2017 20:04
Diriliş "Ertuğrul"a bir hafta ara!
TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş "Ertuğrul"un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Yapım şirketi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dizimizin gelecekteki bölümlerinde yer alan aksiyon sahnelerinin çoğalması ve çekim koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle yeni bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek zorunda kaldık. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz. Diriliş "Ertuğrul" heyecan ve aksiyon dolu 86. bölümüyle 3 Mayıs Çarşamba günü TRT 1'de."
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi
  • Cara Delevingne'in son hali şaşırttı
  • Bu hareketi kafa karıştırdı!
  • Ünlü isimden şoke eden itiraf...
  • Canlı yayında skandal: 'Kuzenim' dedi, sevgilisi çıktı

Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

DİZİ HABERLERİ

  • Birce Akalay'ın vedası!
  • Evcilik oyunu gerçek mi oluyor?
  • Mert için yolun sonu mu geliyor?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şili'de Kara Sevda rüzgarı esiyor!
  • EDHO'ya sürpriz isim!
  • Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Hangimiz Sevmedik'e bir usta daha!
  • Aşklarının arkasında durdular!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
  • Düğün yeri ve tarihi netleşti!
  • Alişan'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı
  • İbrahim Erkal'ın son durumu nasıl?
  • Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hakan Çalhanoğlu evlendi
  • Göksel'i o yorumlar çok üzdü...
Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!