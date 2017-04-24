Diriliş "Ertuğrul"a bir hafta ara!

Diriliş "Ertuğrul"un yapım şirketi dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlamayacağını duyurdu.

Dizi - 24 Nisan 2017 20:04

TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş "Ertuğrul"un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Yapım şirketi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Dizimizin gelecekteki bölümlerinde yer alan aksiyon sahnelerinin çoğalması ve çekim koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar nedeniyle yeni bölümümüzün yayınına bir hafta ara vermek zorunda kaldık. Kalitemizden ödün vermemek amacıyla yapmış olduğumuz zorunlu arayı anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz. Diriliş "Ertuğrul" heyecan ve aksiyon dolu 86. bölümüyle 3 Mayıs Çarşamba günü TRT 1'de."

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