Diriliş Ertuğrul'a sürpriz güzel!

Dizi - 12 Ocak 2017 22:02

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu "Diriliş Ertuğrul" kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Diziye son olarak "Bana Baba Dedi" dizisinde rol alan oyuncu Burçin Abdullah dahil oldu.Burçin Abdullah dizide Helena karakterini canlandıracak.