Diriliş Ertuğrul'a sürpriz güzel

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un oyuncu kadrosuna bir oyuncu daha katıldı.

Dizi - 12 Ocak 2017 22:02
Diriliş Ertuğrul'a sürpriz güzel
Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu "Diriliş Ertuğrul" kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Diziye son olarak "Bana Baba Dedi" dizisinde rol alan oyuncu Burçin Abdullah dahil oldu.


Burçin Abdullah dizide Helena karakterini canlandıracak.

İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni fragmanı;
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