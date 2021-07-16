Üretmeye ve paylaşmaya devam eden güzel şarkıcı Geleni Gideni şarkısını yazdı, besteledi ve klibinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini de yine kendisi üstlendi.Seçil Gür şarkısını şu cümlelerle özetledi" Sabrımın zorlandığı bir zamandır belki ,sevmiyorken seviyormuş gibi yapan, yahut sevipte aldatanlara isyan niteliğinde ,notlarıma yazdığım ,kimselerin yüzüne söyleyemediğim melodimle sözlerim kavuşunca duygularıma hayat verdiğim gönülçelenlere isyan niteliğinde, gelene gidene salladığım şarkım artık sizin".Şarkısı yayınlandığı andan itibaren yorum yağmuruna tutulan Seçil Gür'e Dışı Beverly Hiils ama ruhu Adanalı yorumları yapıldı.