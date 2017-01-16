Diyarbakır Sur'da hain saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde patlama oldu. 3 polis şehit oldu.

Yaşam - 16 Ocak 2017 17:13
Diyarbakır Sur'da hain saldırı
Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Patlamada İlk belirlemelere göre 3 polis şehit oldu.. 3 polis yaralandı.
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Bağlantılar: Diyarbakır, Sur

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