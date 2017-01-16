Diyarbakır Sur'da hain saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde patlama oldu. 3 polis şehit oldu.

Yaşam - 16 Ocak 2017 17:13

Diyarbakır Sur' dan çıkarılan hafriyat ve molozların döküldüğü Dicle üniversitesindeki alanın yanında bulunan mezarlık duvarının dibine bırakılan patlayıcı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.



Patlamada İlk belirlemelere göre 3 polis şehit oldu.. 3 polis yaralandı.

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