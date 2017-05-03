Dizi oyunculuğu ne hale geldi?

Bazı Alışveriş Merkezleri ile anlaşan ajans sahibi Banu Noyan yanına dizi oyunculuğu hakkında ne bilgileri olduğu merak edilen Armağan Çağlayan ve Uğurkan Erez’i de alarak ne anlama geldiğini İngilizce bilenlerin bile anlamadığı “Model of Celebrity* adı altında dizi oyuncusu avına çıkmışlar.

Magazin - 03 Mayıs 2017 14:47
Dizi oyunculuğu ne hale geldi?
Önüne gelenin katıldığı bu seçimlerde Armağan Çağlayan sanki Türkiye’deki dizilerde makyajı oyuncular kendileri yapıyorlarmış gibi adaylara makyaj konusunda öğütler vermiş, bunu yaparken de her ne hikmetse Seren Serengil’e gönderme yapmış.


Son olarak İzmir’de yapılan seçimlerde görülen tablo insana “vah vah, dizi oyunculuğu bu kadar mı ucuzladı?” dedirtiyor.
Cengiz Semercioğlu ile yaptığı röportajda “Türk oyuncularının Hollywood’da hiç şansı yok çünkü yüz ifadesi için gereken 28 kastan bizimkiler nerede ise hiç birini çalıştırmıyor” dediği için Alinur Velidedeoğlu’nu eleştiri bombardımanına boğanlar acaba pazarda sebze, meyve seçer gibi dizi oyuncusu seçilmesi konusunda ne düşünüyorlar biz Gecce ailesi olarak bunu çok merak ediyoruz.


*Model of Celebrity : İngilizce'de böyle bir kullanım olmamakla beraber direkt tercüme yapıldığında bu başlık Ünlünün Mankeni anlamına geliyor. Sokakta seçilmeye çalışılan bu dizi oyuncularının yanına ünlü kelimesinin nasıl geldiği de merak konusu...
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