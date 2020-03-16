Dizi setleri çekimlerini durduruyor mu?

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken alınan önlemler de her geçen gün artıyor. Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları da setlere 2 hafta ara verilmesini istiyor. Meslek örgütleri de konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve setlere 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirtti. Bu açıklamaya Eda Ece, Şevval Sam ve Demet Özdemir de destek verdi.Yapımcılar konuyla ilgili herkesin uyacağı ortak bir karar alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladı. Akşam saatlerine kadar bakanlıktan çıkacak kararla beraber çekimlere ara verilmesi planlanıyor.