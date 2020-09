Dizisi final kararı alan Can Yaman'dan manidar paylaşım!

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı "Bay Yanlış" dizisi için flaş bir karar alındı. Yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlanan dizinin yeni sezonda fişi çekildi. Daha başlamadan yurt dışında da büyük ilgi gören dizinin 14. bölümde final yapacağı öğrenildi.Final haberlerinin ardından Can Yaman, Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Yaman, hikayesinden yaptığı paylaşımda "Aslında çok güzel çiçek açardık da yanlış toprağa gömüldük" ifadelerini kullandı. Oyuncunun yaptığı paylaşımla kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.Ayrıca Can Yaman, ekip arkadaşlarıyla çekildiği bir kareyi, "Bay bay" notuyla paylaşarak diziye veda etti.(Kaynak: aksam.com.tr)