"Diziyi çekerken 6 kere öpüştük o COVID oldu ama ben olmadım"

Hürriyet’teki köşesinde “Camdaki Kız” dizisiyle ilgili aldığı bir duyumu köşesine taşıyan Ertuğrul Özkök’ün “Bir Upper Cihangir magazini...” başlıklı yazısındaki detaylar dikkat çekti:"Dizinin yayına girişi bir hafta gecikti.Bunun nedeni iki ana kahramandan Feyyaz Şerifoğlu’nun COVID pozitif çıkmasıydı.Bunlar bilinenler.Bir de Cihangir’deki kaynaklarımdan aldığım bir dedikodu var.O da “Camdaki Kız”ın meşhur öpüşme sahnesi ile ilgili...Daha doğrusu sahneleri...Çünkü biz ekranda bir sahne gördük ama onun çekiminde 6 kere tekrarı olmuş.Cihangir’de konuşulan şu:Hande Ataizi yakınlarına şunu söylüyormuş:“Diziyi çekerken Şerifle 6 kere öpüştük. O COVID oldu bana geçmedi...”Dizinin bazı sahnelerini ben de seyrettim. Kendi payıma iki ayrı öpüşme sahnesi gördüm.Her ne kadar Hande Ataizi “Miş gibi yapıyorduk” diyorsa da bayağı öpüşüyorlar işte.Peki nasıl oluyor da Hande Ataizi COVID pozitif çıkmıyor?Acaba daha önce geçirdi ve antikor mu oluştu?Yoksa COVID cinsiyet ayrımcılığı mı yapıyor..."