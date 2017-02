DJ Funky 'C' 2017'ye damga vuracak!

Müzik - 17 Şubat 2017 11:42

Türkiye’nin ilk Dj’lerinden, uluslararası partilerde çaldığı benzersiz parçalarıyla dikkat çeken, setlerinin yanı sıra eğlenceli MC şovlarıyla da büyük bir hayran kitlesine sahip olan DJ Funky ‘C’, Prodüktör – DJ Ogün Dalka ile yepyeni bir single’a imzasını atıyor.Sözü DJ Funky ‘C’’ye ait, prdüktörlüğünü Ogün Dalka’nın üstlendiği Ne Olacak’ı yeni nesil elektronik müzikle yorumlayan başarılı Dj’lerin hit parçasını 17 Şubat itibariyle I- Tunes’tan dinleyebilirsiniz. Prodüktör – DJ Ogün Dalka ile “Ne Olacak” single’ının yanı sıra, Türkçe – İngilizce şarkıların yer aldığı, başta Sezen Aksu olmak üzere birbirinden güçlü isimlerin vokal çalışması yaptığı sürpriz bir albüm hazırlığında olan DJ Funky ‘C’, bu yaz adından sıkça bahsettirecek.Amerika’da yaşadığı dönemde dünya şampiyonu İtalyan müzisyen Mario Ballestra’dan özel müzik dersi alan ve bununla birlikte 9 yıl akordeon eşliğinde klasik müzik eğitimini tamamlayan Cem Nadiran (Dj Funky‘’C’’) 1993 yılında Türkiye’de Power FM’in düzenlediği yarışmada Türkiye DJ şampiyonu oldu.3 yıl üst üste DMC dünya DJ şampiyonalarında jüri üyesi olarak Türkiye’yi temsil etti. DJ ve MC olarak bilinse de bugüne kadar bir çok Türk ve yabancı sanatçı ile ortak performans ve düet yaptı. Birçok sanatçı albümlerinde, söz yazarı ve rap performans anlamında kendisiyle ortak çalıştı. Dünya çapindaki festivallerden, Glastonburry (İngiltere),Montreaux Fest (İsviçre), Stimmen Fest (İsvicre), Carslberg Wembley Fest (İngiltere), Splash Fest (Almanya) görev yaptı. Aynı zamanda dünya çapındaki organizasyonlar; Formula 1 , WRC World Rally Championship, Enduro World Championship, Volvo Ocean Race, PGA Windssurf World Championship, Parasailing World Championship’de de çalıştı.The Rolling Stones private after party, Eros Ramazotti after party, Alexander O Neil after party ve sayısız özel davet ve VIP gecede performans sergiledi. Bugüne kadar birlikte ortak performans,duet yaptığı dünya çapında isim listesi; Armin Van Buuren, Avicii, Bob Sinclar, Milk and Sugar, Roger Sanchez, David Guetta, Roger Sanchez, Tiesto, Flo Rida, PittBull, Jolanda Be Cool, Fish Go Deep, David Morales, Fedde Le Grand, Afika Bambaata, Zaz, Sophie Ellis Bextor, Walk Off the Earth, C&C Music Factory, Outwork, Nicola FasanoBurhan Öcal ,Ferhat Göçer, Athena, Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Işın Karaca, Sezen Aksu, Ceza, Ziynet Sali,İlhan Erşahin, Demet Akalın, Betül Demir , Dolapdere Big Gang, Sibel Tüzün, Ozan Doğulu, Sagapo Kajmer, Özgün, Ayşe Özyılmazel