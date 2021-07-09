DJ Sivo’dan Yılın Türkçe Rap Albümü: “Griot”

DJ Sivo’nun tüm bildiklerini aktardığı Griot albümünde yer alan ve birbirinden farklı hikayeleri barındıran albümde Ceza ve Gazapizm ilk kez BASKIN şarkısında bir araya gelirken, Harun Adil ve Rengin EYVALLAH şarkısında yıkılmamayı ve ısrarla ayakta durmayı vurguluyor. Asil, Hazel ve Zen-G’nin seslendirdiği ve pozitif ruhuyla herkese hep bir ağızdan eşlik ettirecek ABLALARLA GEZ şarkısının yanı sıra yine ilk kez bir araya gelen Khontkar ve Anıl Piyancı’nın seslendirdiği KORSAN yaz mevsiminin hareketliliğini fazlasıyla hissettiriyor.Usta sanatçılarla bir sentez oluşturulan, pozitif mesajlar içeren ve kült bir albüm olma potansiyeli barındıran “Griot” tüm dijital platformlarda yayında. Albümde yer alan KORSAN, BASKIN, ABLALARLA GEZ, YABADABADU ve ÖLÜRÜM şarkılarının klibi de aynı anda Sony Music Türkiye kanalında müzikseverlerle buluştu.