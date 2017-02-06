DJ Ünlü DJ Tuncay Eroğlu, Fransız İçişleri Bakanı'yla...

Yaşam - 06 Şubat 2017 15:50

Tuncay Eroğlu Bakana, Barbaros Büyükakkan tarafından özel olarak hazırlanmış albümü takdim etti. Bakan Bruno Le Roux yemek sonrası Barbaros'un şarkılarına Tuncay Eroğlu ile kadeh kaldırarak eşlik etti.