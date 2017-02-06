Tuncay Eroğlu Bakana, Barbaros Büyükakkan tarafından özel olarak hazırlanmış albümü takdim etti. Bakan Bruno Le Roux yemek sonrası Barbaros'un şarkılarına Tuncay Eroğlu ile kadeh kaldırarak eşlik etti.
DJ Ünlü DJ Tuncay Eroğlu, Fransız İçişleri Bakanı'yla...
Ünlü DJ Tuncay Eroğlu, Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'un Élysée Sarayı'ndaki nazik davetine katıldı.Yaşam - 06 Şubat 2017 15:50
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