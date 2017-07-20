Doğa Rutkay Kamal: Seneye çocuk düşünüyoruz...

Doğa Rutkay Kamal bir dergiye verdiği röportajında önemli açıklamalarda bulundu.

Magazin - 20 Temmuz 2017 23:30
Doğa Rutkay Kamal: Seneye çocuk düşünüyoruz...
Oyuncu Doğa Rutkay Kamal ve Kerimcan Kamal çifti, MAG Temmuz- Ağustos sayısı için objektif karşısına geçti. İşte o röportaj...

Doğa Rutkay Kamal şunları söyledi:
“Rutkay Aziz’in kızı olduğum için herkes gayret etmediğimi torpille bugünlere geldiğimi düşündü. Çocuk sorusu trafikte, sokakta her yerde karşıma çıkıyor. Seneye düşünüyoruz. Güldür Güldür ile bir sezon daha ekrandayız.”

Kerimcan Kamal da, “Bir tek kendime değil, başkasına yapılan saygısızlığa da tahammülüm yok. Doğa’ya 10 yıl önce program teklif ederken bir gün evleniriz diye teklif etmemiştim. Ben oyuncu değilim ama oyunculuğu sevdim.” dedi.

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