Doğa Rutkay'dan annelik itirafı

Emre Saygı’nın ‘Hadi Be’ programına konuk olan oyuncu Doğa Rutkay canlı yayında ilginç açıklamalar yaptı.

Magazin - 05 Ocak 2017 01:15
Doğa Rutkay'dan annelik itirafı
"ARTIK ZAMANI GELDİ"

Artık anne olmak istediğini belirten Doğa Rutkay, "Bu yılki planlarım arasında çocuk yapmak var. Artık zamanı geldi. Artık dünyada benden de bir canlı olsun ve insanları güldürsün. Kerimcan’ın benden önceki evliliğinden bir oğlu var bir kız çocuğum olsun isterim" şeklinde konuştu.

"MARKAYA PARA HARCAMIYORUM"

Marka takıntısı olmadığını ve marka elbiselere para vermediğini söyleyen Doğa Rutkay “Cimri birisi değilim ama emeğime saygı duyuyorum. Büyük markalara hiç para harcamadım. Onlara vereceğim parayla dünyayı geziyorum. Bir tek kaliteli ayakkabı giyiyorum. Sade ve doğal olan tarafta oldum” dedi.


"BEKLETİLMEYİ SEVMİYORUM"

Hayatta en çok bekletilmeye ve yalana tahammülü olmadığını söyleyen Doğa Rutkay “ Bekletilmeyi ve verilen sözün tutulmamasından nefret ediyorum. Bunları sevmiyorum ama kocam beni çok bekletiyor ve hazırlanamıyor. Kerimcan çok yavaş, ben ise takm tersi çok hızlı ve hamarat bir ev hanımıyım” dedi.

"OYUNCULUK SON ÇAREMDİ"

Oyunculuğun son çaresi olduğu için başladığını belirten Doğa Rutkay, "Arkeolog olmak istedim ama üniversitede tarih bölümünü kazanamadığım için son çarem oyunculuktu. Ben de konservatuara girdim. Eğer tarih bölümünü kazansaydım çok iyi bir tarihçi olurdum. Şimdi de dönem dizileri var ama ben dönem dizilerinde yer almam. Çünkü ben insanları güldürmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

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