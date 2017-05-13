Doğa Rutkay'ın AVM turu!

Güldür Güldür Show’un başarılı oyuncularından Doğa Rutkay’a Akmerkez’e girerken objektiflere yansıdı.

Alışveriş - 13 Mayıs 2017 11:54

‘Doğa Rutkay’la Her şey Bu Masada’ adlı programı ile talk show da yapan sempatik oyuncu, her zaman olduğu gibi neşesi ve enerjisi ile dikkat çekiyordu.



Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmayan Doğa Rutkay, bir spor mağazasından yürüyüş için ayakkabı aldı. Geçtiğimiz aylarda anne olmayı düşündüğünü açıklayan Rutkay’ın mağazadan rahat ve esnek yürüyüş ayakkabısı alması ve siyah dökümlü bluzu, akıllara hamilelik konusunu getirdi. ‘Karnınızı saklamaya mı çalışıyorsunuz?’ sorusuna ise gülerek sadece yürüyüş için aldığı cevabını verdi.

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