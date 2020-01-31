Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” Çarşamba akşamı TV8’de izleyicisiyle buluştu.
Mehdi’ye büyük tuzak
Faruk ve Mehdi’nin mahalleden bir düşmanının işbirliğiyle, Mehdi’nin sokaktan kurtardığı ve onunla birlikte yaşayan, çocuğu olarak gördüğü Kibrit polis tarafından alındı. Mehdi de kanunen çocukları zorla alıkoymuş durumda kaldı. “Çocuklarıyla” ayrılmak zorunda kalan Mehdi ve “babalarından” koparılan Kibrit’in sahnesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.
'Doğduğun Ev Kaderindir'de gecceye damga vuran sahne!
İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in başrol oynadığı “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin geçtiğimiz akşam ekrana gelen dördüncü bölümüyle de izleyicisinden tam not aldı.
31.01.2020 16:09 Dizi Galeri