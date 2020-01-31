'Doğduğun Ev Kaderindir'de gecceye damga vuran sahne!

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” Çarşamba akşamı TV8’de izleyicisiyle buluştu.Faruk ve Mehdi’nin mahalleden bir düşmanının işbirliğiyle, Mehdi’nin sokaktan kurtardığı ve onunla birlikte yaşayan, çocuğu olarak gördüğü Kibrit polis tarafından alındı. Mehdi de kanunen çocukları zorla alıkoymuş durumda kaldı. “Çocuklarıyla” ayrılmak zorunda kalan Mehdi ve “babalarından” koparılan Kibrit’in sahnesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.