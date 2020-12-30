Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide Mehdi, geçtiğimiz bölümde hapse girmişti.
Bu akşam yayınlanacak olan bölümde İbrahim Çelikkol, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım adlı türküsünü seslendirdi.
Mehdi kendini sorgulayacak mı?
Zeynep’i ısrarla takip ettiği ve kaçırdığı için cezaevine giren Mehdi, burada yeni bir hayata başlayacak. Artık tamamen yalnız kalan Mehdi için kendini sorgulama süreci başlayacak.
Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi'nin 'Uzun İnce Bir Yolu' başladı!
TV8’de yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yoluna dolu dizgin devam ediyor.
30.12.2020 19:00 Dizi Galeri