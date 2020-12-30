Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi'nin 'Uzun İnce Bir Yolu' başladı!

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide Mehdi, geçtiğimiz bölümde hapse girmişti.Bu akşam yayınlanacak olan bölümde İbrahim Çelikkol, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım adlı türküsünü seslendirdi.Zeynep’i ısrarla takip ettiği ve kaçırdığı için cezaevine giren Mehdi, burada yeni bir hayata başlayacak. Artık tamamen yalnız kalan Mehdi için kendini sorgulama süreci başlayacak.