Doğduğun Ev Kaderindir'e bir yeni isim daha katıldı!

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı diziye yeni sezonunda “Burhan” karakteriyle Teoman Kumbaracıbaşı da katılıyor.Mehdi ve Müjgan’ın babaları Cemal’in baş düşmanı ve katili Veysi’nin oğlu olan Burhan, aradan geçen yılların ardından mahalleye geri döner. Burhan’ın tek amacı aşklarına mani olan Mehdi’yi köşeye sıkıştırmaktır. Ancak Burhan, sıradan bir kötü adam değildir. Arkasında güçlü bir hikaye vardır.