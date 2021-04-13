'Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer!

Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı, büyük bir ilgi ile takip edilen ve sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir'de Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıkageliyor.Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışır.