'Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir isim daha katıldı!

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin yeni bölümünde Ebru Cündübeyoğlu “Özlem Tunahan Poyraz ” karakteriyle karşımıza çıkacak.Barış ve Savaş’ın ablası olan Özlem, aile geleneği avukatlığını sürdüren hırslı bir kadındır. Özlem uzaktan da olsa hep ailesini koruyup kollayan güçlü bir kadındır. Kardeşlerini çok sevse de kimi zaman onlara abladan çok idareci gibi yaklaşmaktadır.Özlem, zamanla şirkete de gidip gelmeye başlayacak, yönetimsel konularda Zeynep ile didişecektir. Özlem: Alman lisesinden mezundur, master’ını Almanya’da yapmış, alman disiplini almıştır ve ona kalırsa Berlin Duvarı yeniden örülmelidir: Barış ve Zeynep’in arasına.