'Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir isim katıldı!

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı diziye yeni sezonunda “Ali Rıza” karakteriyle Hakan Salınmış da katılıyor.Barış ve Savaş’ın hayatına, dayıları Ali Rıza’nın ani ziyaretiyle yeni bir soluk geliyor.Ali Rıza’nın gelişi, Barış’ın ve Savaş’ın hayatında pek çok değişikliğin başlangıcı olacaktır. Sadece yiğenlerine değil neşesi, keskin zekası, hayat bilgisi ve coşkusu yeğenleriyle beraber etrafındaki herkese şifa gibi gelecektir.