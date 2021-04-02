Demet Özdemir’in başrolünde olduğu, yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren dizide Arslan; geçmişin gölgesinden gelip Zeynep’le tanışan Nesrin’i canlandırıyor.
NESRİN’İN SIRRI NE?
Nesrin; hem peşi sıra taşıdığı sırların, hem yaratacağı sürprizlerin son derece farkındadır. Bugüne kadar yaşadıkları onu zeki, dayanıklı genç bir kadın haline getirse de onun geçmişten alacakları vardır.
'Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir isim katıldı!
TV8’de yayınlanan OGM Pictures’ın yapımını, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Gülcan Arslan “Nesrin” karakteri olarak katılıyor.
02.04.2021 20:08 Magazin