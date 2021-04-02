'Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir isim katıldı!

TV8’de yayınlanan OGM Pictures’ın yapımını, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine Gülcan Arslan “Nesrin” karakteri olarak katılıyor.

02.04.2021 20:08 Magazin

'Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir isim katıldı! Demet Özdemir’in başrolünde olduğu, yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren dizide Arslan; geçmişin gölgesinden gelip Zeynep’le tanışan Nesrin’i canlandırıyor.


NESRİN’İN SIRRI NE?
Nesrin; hem peşi sıra taşıdığı sırların, hem yaratacağı sürprizlerin son derece farkındadır. Bugüne kadar yaşadıkları onu zeki, dayanıklı genç bir kadın haline getirse de onun geçmişten alacakları vardır.

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