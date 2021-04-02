'Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz bir isim katıldı!

Demet Özdemir’in başrolünde olduğu, yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren dizide Arslan; geçmişin gölgesinden gelip Zeynep’le tanışan Nesrin’i canlandırıyor.Nesrin; hem peşi sıra taşıdığı sırların, hem yaratacağı sürprizlerin son derece farkındadır. Bugüne kadar yaşadıkları onu zeki, dayanıklı genç bir kadın haline getirse de onun geçmişten alacakları vardır.