'Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz transfer!

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı diziye yeni sezonunda hikayesi güçlü bir karakterle ünlü oyuncu Engin Öztürk de katılıyor. Öztürk, dizide başarılı bir avukatı canlandırıyor.Zeynep’in çalıştığı hukuk bürosunun sahibi olan Barış; genç, yakışıklı ve başarılı bir avukattır. Disiplinli, azimli ve adil bir karakteri vardır. Geçmiş yaşamları birbirine çok benzeyen Barış ve Zeynep kısa zamanda birbirlerini fark ederler.