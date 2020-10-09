Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı diziye yeni sezonunda hikayesi güçlü bir karakterle ünlü oyuncu Engin Öztürk de katılıyor. Öztürk, dizide başarılı bir avukatı canlandırıyor.
Başarılı avukat: Barış Bey
Zeynep’in çalıştığı hukuk bürosunun sahibi olan Barış; genç, yakışıklı ve başarılı bir avukattır. Disiplinli, azimli ve adil bir karakteri vardır. Geçmiş yaşamları birbirine çok benzeyen Barış ve Zeynep kısa zamanda birbirlerini fark ederler.
'Doğduğun Ev Kaderindir'e sürpriz transfer!
TV8’de yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören, OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonda aynı ilgiyi görmeyi sürdürüyor.
09.10.2020 13:58 Dizi Galeri