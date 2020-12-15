'Doğduğun Ev Kaderindir'e taze kan!

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı diziye bu bölüm “Savaş” karakteriyle Kaan Altay Köprülü katılıyor.Barış’ın kendisinden beş yaş küçük kardeşi Savaş, geçirdiği bir kaza sonrası felç kalan, üstün zekalı, içine kapanık biridir. Ağabeyi Barış’la arasında çocukluğundan bu yana süren bir sevgi nefret ilişkisi vardır. Barış, kardeşi Savaş’ı herkesten saklar, zaten Savaş da herkesten saklanır. Zeynep hariç…