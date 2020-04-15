'Doğduğun Ev Kaderindir'in final iddialarına ortak yanıt!

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol, önceki gün Instagram üzerinden ortak bir canlı yayın yaptı. İkilinin yayını binlerce kişi izledi. Oyuncular, 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin final yapacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.Konu hakkında konuşan İbrahim Çelikkol, "Dizimiz devam edecek. Sete çıkacağımız günü sabırla bekliyoruz. Biz dizimizi çok seviyoruz. Ben Zeynep'i çok seviyorum. Demet'i de çok seviyorum." derken, Demet Özdemir ise "Bir anda kesip gittiğimizi düşünmesin seyircimiz. Canlı yayın amacımız biraz da bunu açıklamaktı" açıklamasında bulundu.