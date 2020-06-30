“Doğduğun Ev Kaderindir”in sezon finali ne zaman?

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Çağrı Bayrak’in yönetmenliğini üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” seti karantinanın ardından sezon finali çekimi için bir araya gelmişti.Dizinin dün akşam yayınlanan fragmanı kısa sürede Youtube’da en çok izlenen videolar listesine girdi.Dizinin sezon finalinde Mehdi ve Zeynep aileleriyle birlikte tatile çıkıyorlar. Bu tatilde Mehdi ve Zeynep, yaşadıkları onca kötü olayın ardından ilk kez yakınlaşacaklar. Ancak bu yakınlaşma beraberinde bambaşka bir sorunu getirecek.Gerçek bir hayat hikayesi! “Doğduğun Ev Kaderindir”, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.