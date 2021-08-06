GÖSTERİNİN TÜM GELİRİ ORMAN YANGINLARI MAĞDURLARINA
“BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında sevenleriyle buluşan oyuncu ve komedyen, gündemden yeni hikayeler de eklediği gösterisinin tüm gelirini son bir haftadır ülkemizi büyük üzüntüye boğan orman yangınlarında mağdur olan aileler için bağışlayacağını açıkladı. 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı Uniq Açıkhava’yı dolduran izleyicilerine esprileriyle keyifli bir akşam yaşattı.
Uniq Açıkhava programı 8 Ağustos Pazar akşamı Yalın konseri ile devam edecek.
Doğu Demirkol gösterinin gelirini orman yangınları mağdurlarına bağışladı!
Stand-up’ın en sevilen isimleri arasında yer alan Doğu Demirkol, Uniq Açıkhava’daki ilk gösterisini 5 Ağustos Perşembe akşamı yine kapalı gişe gerçekleştirdi.
06.08.2021 12:28 Kültür-Sanat