Doğu Demirkol tartışmalara son noktayı koydu: Şaka tapulu malım değil

Doğu Demirkol, yıllar önce yaptığı “Allah diyen Aslan” esprisine Cem Yılmaz’ın son gösterisinde yer vermesi ile ilgili konuştu. Sosyal medya paylaşımıyla espriyi önce kendisinin yaptığı ortaya çıkan komedyen, "Bu espriyi herkes yapabilir, benim tapulu malım değil. Konuyu farklı işledik zaten" şeklinde konuştu

10.01.2022 10:56 Magazin

Doğu Demirkol tartışmalara son noktayı koydu: Şaka tapulu malım değil Cem Yılmaz, son gösterisinde “Allah diyen Aslan” esprisine yer vermiş, aynı espriyi daha önce Doğu Demirkol’un kendi şovunda kullandığı ortaya çıkmıştı. Demirkol, o esprisini sosyal medyadan “Eskilerden bir şaka” notuyla paylaşmıştı.


Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol (34), önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Demirkol, paylaşımıyla alakalı konuştu.


"Ben kendimi aklamak için paylaştım." diyen Doğu Demirkol, "Kesinlikle kötü bir amaçla o videoyu paylaşmadım. Bu espriyi herkes yapabilir, bu benim tapulu malım değil ama Cem ağabey gösterisinde yapınca, beni izlemeye gelenler de 'Cem Yılmaz’dan mı esinlendi?' demesin diye paylaştım. Ben Cem ağabeyden almadım espriyi, o benden aldı gibi bir algı için de paylaşmadım. Konuyu farklı işledik zaten. Bu espriyi ben yıllardır anlatıyorum yoksa Cem ağabeyden esinlenmedim. Cem ağabeyi severim, o bizim değerimiz." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın dev yılbaşı partisi (!)

Cem Yılmaz'ın dev yılbaşı partisi (!)



Doğu Demirkol gösterinin gelirini orman yangınları mağdurlarına bağışladı!

Doğu Demirkol gösterinin gelirini orman yangınları mağdurlarına bağışladı!



Cem Yılmaz: Taş Devri'nde bile güldürürüm

Cem Yılmaz: Taş Devri'nde bile güldürürüm
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: