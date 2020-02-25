Doğukan Medetoğlu’ndan yeni bir single: Bunca Zaman

Prodüktör ve aranjörlüğünü Volga Tamöz'ün üstlendiği “Bunca Zaman”, bir ayrılık hikayesini anlatan duygusal bir çalışma. Doğukan Medetoğlu, “Müzik listelerine damga vuracak” dediği şarkıya etkileyici bir de klip çekti. Klibin yönetmen koltuğunda ise Murat Joker oturdu.Doğukan Medetoğlu önceki single’larıyla da beğeni toplayan bir isim. “Sevemiyorum”, “Kendine Gel” ve “Keman” şarkıları çok beğenilen Medetoğlu’nun müzik dünyasına damga vuran pek çok şarkıda imzası var. Bengü ve Hakan Altun’un sevilen şarkısı “Sanki”nin söz ve müziğini de yapan Doğukan Medetoğlu, kendi bestelediği “Yorma” şarkısında da Bengü’yle düet yaptı. ENBE Orkestrası’nın müzikleriyle öne çıkan şarkı, yayınlandığı 2018 yılının en sevilen şarkıları arasına girdi.