Doğulu ailesinin torun sevinci!

Seyahat yasaklarının kalkmasının ardından Haziran'da eşi Emre Özdemir ve oğlu Can ile doğum için New York'a giden Canan Doğulu, oğlunu dünyaya getirdi. İkinci kez anne olma heyecanı yaşan Canan Doğulu sosyal medya hesabından mutluluğunu şu sözlerle duyurdu:"Aren; çöldeki en parlak kum tanesinin adıdır. İsmin parlaklık anlamı diğer dillerde de kullanılır. Eski Hitit tabletlerinde Aren sözcüğü ışık anlamında kullanılır. Anadolu Gunes Tanrisi Arinna’nın oğullarına ‘Arenler’ denir. İşte tam da bu yüzden, Aren güneşin oğlu, ışığın oğlu anlamına gelir... Sen de bir güneş gibi doğdun hayatımıza. Ailene, arkadaşlarına, doğaya, insanlığa hep ışık saç, her yeni güne sağlıkla ve neşeyle doğ, bir ömür parla ve parlat oğlum..."Doğumun ardından Türkiye'ye gelen Canan Doğulu'yu ilk ziyaret eden annesi oldu. Torunuyla poz veren Serpil Doğulu fotoğrafın altına '5.torun Aren 1 haftalık' mesajını yazdı.Kayınvalidesinin fotoğrafına yorum yapan ilk isim Beren Saat oldu. Saat fotoğrafın altına, 'Ne tatlısınız' mesajını yazdı. Ozan Doğulu'nun eski eşi Ece Yosmaoğlu da 'Bir ömür sağlıkla, mutlulukla, adı gibi büyüsün' yorumunu yaptı.