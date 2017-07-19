Doğuş Çabakçor ve Ümit Besen düeti: Yokluğunda

11 yıllık DJ’lik ve prodüktörlük kariyerinde bugüne kadar Türkçe sözlü çalışmalara yer vermeyen Doğuş Çabakçor ilk defa Türkçe bir şarkıyla müzikseverleri selamlıyor. Ali Atay'ın meşhur ettiği Yokluğunda parçasını özgün düzenlemesi ve Ümit Besen yorumuyla sunan Doğuş Çabakçor'un bu son çalışması çok konuşulacak.

Müzik - 19 Temmuz 2017 17:05

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor; son dönemde popüler olan “house” müzik altyapılı Türkçe parçalara ilave olarak kullanılan “mızraplı tambur” ile uluslararası popülerliğini sürdüren etnik müziğe de göz kırpıyor. Son olarak, sözleri Ali Atay ve Murat Onbul’a ait olan "Yokluğunda” parçasını Ümit Besen’in yorumu ve kendi düzenlemesiyle sunan Çabakçor, parçanın bu versiyonuyla adından söz ettirmeye hazırlanıyor.



Son günlerde sosyal medyada da sıkça paylaşılan şarkının klibi de geçtiğimiz günlerde çekildi. Yönetmenliğini Gazali Görüryılmaz’ın yaptığı klipte ünlü model Özge Ulusoy yer alırken, BMW ve Samsung markaları da klibe sponsor oldu.



DMC etiketiyle müzikseverlerle buluşan Doğuş Çabakçor ft. Ümit Besen – Yokluğunda şarkısının kayıtları Bayülken Studio’da yapıldı; parçanın mixing ve mastering çalışmalarına da Lütfü Bayülken imza attı.

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