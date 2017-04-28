Dolunay Soysert alışveriş turunda!

Alışveriş - 28 Nisan 2017 17:53

Dolunay Soysert her zaman olduğu gibi enerji dolu ve gülen yüzü ile objektifimize yansıdı. Spor sonrası geldiği alışveriş merkezinde giyim ve spor mağazalarını gezen Soysert, yaz aylarına kısa bir zaman kaldığı için biraz daha formda olmak ve kilo vermek için spora hız verdiğini belirtti.