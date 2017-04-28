Dolunay Soysert alışveriş turunda!

Güzel oyuncu Dolunay Soysert de Akmerkez’den alışveriş yapan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Alışveriş - 28 Nisan 2017 17:53
Dolunay Soysert alışveriş turunda!
Dolunay Soysert her zaman olduğu gibi enerji dolu ve gülen yüzü ile objektifimize yansıdı. Spor sonrası geldiği alışveriş merkezinde giyim ve spor mağazalarını gezen Soysert, yaz aylarına kısa bir zaman kaldığı için biraz daha formda olmak ve kilo vermek için spora hız verdiğini belirtti.

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