Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu'nun karantinası bitti, ailesine kavuştu

Survivor çekimleri için geçen haftalarda Domik'te bulunan Hakan Hatipoğlu, herhangi bir rahatsızlığı olamamasına rağmen Türkiye'ye dönüşte kendini ev karantinasına almıştı. Eşi ve kızı Lila'yı tehlikeye atmak istemeyen Hatipoğlu, bir süredir izole bir hayat yaşıyordu. Ailesinden ayrı kaldığı için zor günler yaşayan ünlü isim, karantina süresini doldurdu.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hatipoğlu, "Karantina bitti. Aileme kavuştum çok mutluyum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Benimki yurtdışından, riski az bir ülkeden geldiğim için ev karantinasıydı. Her gün Aile Sağlık Merkezi sağ olsun arayıp sordu kontrol etti. Bomba gibi bitirdik bu süreci. Hastalara şifa dilerim." dedi. (Kaynak: aksam.com.tr)