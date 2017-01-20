Donald Trump Beyaz Saray'da...

ABD Başkanlığı görevini devralmak üzere New York'tan başkent Washington'a gelen Trump ve eşi Melania, Beyaz Saray'da Obama çifti tarafından karşılandı..

Yaşam - 20 Ocak 2017 18:37

Barack Obama ABD Başkanı olarak son kez bir konuk karşılıyor. Donald Trump görevi devralmak üzere Beyaz Saray'a geldi. Donald Trump'a eşi Melania Trump, Barack Obama'ya ise eşi Michelle Obama eşlik etti.



Tören öncesi geleneksel olarak bir mektup yazan Obama'nın mektubu Trump'a ilettiği öğrenildi.



Beyaz Saray'da yapılacak törende Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.