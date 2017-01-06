Galaya Azerbaycan halkı yoğun ilgi gösterdi. Yasemin Allen siyah bir kıyafetle katılırken İrem Sak kırmızı bir elbise tercih etti.
İşte galadan görüntüler...
'Dönense Senindir" Bakü'de gala yaptı!
Başrollerinde Yasemin Allen, İrem Sak ve Murat Boz'un rol aldığı Dönerse Senindir filmi Bakü'de gala yaptı.Sinema - 06 Ocak 2017 11:45
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