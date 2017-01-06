'Dönense Senindir" Bakü'de gala yaptı!

Başrollerinde Yasemin Allen, İrem Sak ve Murat Boz'un rol aldığı Dönerse Senindir filmi Bakü'de gala yaptı.

Sinema - 06 Ocak 2017 11:45
'Dönense Senindir" Bakü'de gala yaptı!
Galaya Azerbaycan halkı yoğun ilgi gösterdi. Yasemin Allen siyah bir kıyafetle katılırken İrem Sak kırmızı bir elbise tercih etti.

İşte galadan görüntüler...
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