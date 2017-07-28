Doutzen Kroes tatilde nefes kesti!

Dünya Magazin - 28 Temmuz 2017 23:59

Victoria's Secret meleklerinden Hollandalı manken Doutzen Kroes, Fransa sahillerinde arkadaşlarıyla tatil yaparken görüntülendi.Oldukça keyifli olduğu gözlenen Doutzen Kroes, gün boyuncu iki farklı bikini giymesi dikkat çekti. Lüks bir teknede arkadaşlarıyla bol bol eğlenen güzel model, tatilin tadını çıkardı.Seksi haliyle nefes kesen Doutzen Kroes, fit vücuduyla dikkatleri üzerine topladı.