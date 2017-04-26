Doutzen Kroes'un Miami çekimi

Podyumların en çok aranılan mankenlerinden seksi melek Doutzen Kroes, Miami'de poz verirken böyle görüntülendi.

Dünya Magazin - 26 Nisan 2017 17:01
Doutzen Kroes'un Miami çekimi
Victoria's Secret'ın eski meleği olan Danimarkalı model Doutzen Kroes, bir markanın katalog çekimleri için Miami sahillerinde poz verdi.

32 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Doutzen Kroes'un fit vücudu ise dikkatleri çekti.

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