Victoria's Secret'ın eski meleği olan Danimarkalı model Doutzen Kroes, bir markanın katalog çekimleri için Miami sahillerinde poz verdi.
32 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Doutzen Kroes'un fit vücudu ise dikkatleri çekti.
Doutzen Kroes'un Miami çekimi
Podyumların en çok aranılan mankenlerinden seksi melek Doutzen Kroes, Miami'de poz verirken böyle görüntülendi.Dünya Magazin - 26 Nisan 2017 17:01
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