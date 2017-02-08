Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi

Show TV canlı yayınında “11 yaşındaki kızlar çıtır olur" cümlesiyle büyük tepki çeken Dr. Cihan Aksoy, program yaptığı NTV'den kovuldu. Aksoy, konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "hiçbir art niyet taşımayan bir kelimenin buralara çekilebileceğini hiç düşünmemiştim." dedi. Türk toplumundan özür dilediğini söyleyen Aksoy, "Yaşadığım bu üzücü olayın ardından sunuculuğunu üstlendiğim televizyon programıma ve üniversitedeki görevime veda ettiğimi bildirir, Türk izleyicisinin yıllardır göstermiş olduğu ilgi, sevgi ve candan yakınlık için teşekkür ederim." diye konuştu.

Yaşam - 08 Şubat 2017 22:50
Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
Show TV'de “Zahide Yetiş’le” adlı sabah programına konuk olan Dr. Cihan Aksoy'un canlı yayında “11 yaşındaki kızlar çıtır olur” sözleri tepkilere neden olmuştu. Bu sözlerin ardından Dr. Cihan Aksoy'un NTV'deki “Canım Doktor” programına son verildi.

DR. AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Dr. Cihan Aksoy konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Aksoy, açıklamasında şunları söyledi:

"Yaşamım boyunca iyi bir insan, iyi bir hekim olmaya ve elimden geldiğince herkese iyilik yapmaya çabaladım. Televizyon programlarında da, öğrencilerime verdiğim derslerde de insanların hastalıklardan korkmadan, üzülmeden şifa aramasını ve tedavide doğruyu görmesi için çabaladım.

Katıldığım bir televizyon programında endişeli bir anneden gelen soruya, kendisini rahatlatmak amacıyla söylediğim ve hiçbir art niyet taşımayan bir kelimenin buralara (Narsist pedofil...) çekilebileceğini hiç düşünmemiştim. Bu sabaha kadar da kötü bir şey söylediğimi anlamamıştım. Zira iyi niyetle söylediğim kelimenin argo anlamını gerçekten bilmiyordum. Bu nedenle bugüne kadar sevgisini ve güler yüzünü esirgemeyen Türk toplumundan özür diliyorum.

Yaşadığım bu üzücü olayın ardından sunuculuğunu üstlendiğim televizyon programıma ve üniversitedeki görevime veda ettiğimi bildirir, Türk izleyicisinin yıllardır göstermiş olduğu ilgi, sevgi ve candan yakınlık için teşekkür ederim. "

NE OLMUŞTU

Show TV’de “Zahide Yetiş’le” isimli sabah programında sunucu Zahide Yetiş, konuk Dr. Cihan Aksoy’a “Seyircimiz 11 yaşındaki kızının dizlerinden çıtırdama sesi geldiğini söylüyor. Ama Hocam 11 yaşında kızım demişler de bizim de dizlerimizden geliyor zaman zaman… Neden?” sorusunu yöneltmişti. Bu soruya esprili dille yanıt vermek isteyen ünlü doktor büyük bir skandala imza attı. Aksoy, “11 yaşındaki kızlar çıtır olur. Dizleri de çıtırdar. Siz de daha çıtırsınız demek” diyerek yanıt vermişti.



Kaynak:hurriyet.com.tr
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