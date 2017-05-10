Dr. Nazan Cihan'a "Altın Palmiye"
4. Türkiye Altın Palmiye "Yılın Sağlıklı Yaşam Ödülü"ne Dr. Nazan Cihan layık görüldü.Yaşam - 10 Mayıs 2017 15:45
Bu yıl 4. gerçekleşen "Altın Palmiye Ödülleri" dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Halk tarafından verilen oylarla belirlenen ödüller arasında 4. Türkiye Altın Palmiye "Yılın Sağlıklı Yaşam Ödülü"ne Dr. Nazan Cihan layık görüldü. Sahnede ödülünü ünlü popçu Hakan Altun takdim etti. Sağlıklı kilo verme ve beslenme alanında son zamanlarda başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken ve popüler olan Dr. Nazan Cihan, her zaman şıklığı, zarafeti ve güzelliği ile göz dolduruyor.
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