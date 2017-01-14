Dubai 'Hadise'si!
Dubai The Global Village’da konser veren ilk Türk sanatçı olan Hadise, konsere gelenleri coşturdu.Müzik - 14 Ocak 2017 12:31
20 bin kişiye söyleyen güzel şarkıcı sahne performansıyla göz doldurdu. Hadise, Derya Açıkgöz imzalı siyah kostümüyle izleyenleri büyüledi.
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