Dubai 'Hadise'si!

Dubai The Global Village’da konser veren ilk Türk sanatçı olan Hadise, konsere gelenleri coşturdu.

Müzik - 14 Ocak 2017 12:31
Dubai 'Hadise'si!
20 bin kişiye söyleyen güzel şarkıcı sahne performansıyla göz doldurdu. Hadise, Derya Açıkgöz imzalı siyah kostümüyle izleyenleri büyüledi.

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