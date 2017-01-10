Dubai’de Nurgül Yeşilçay fırtınası!

Magazin - 11 Ocak 2017 02:00

Türkiye'nin en başaralı kadın oyuncuları arasında olan Nurgül Yeşilçay, DIAFA 2017 Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alarak başarısını Arap dünyasında da kanıtladı.Ödül törenine yeşil bir kıyafetle katılan güzel oyuncu, kırmızı halıdaki verdiği pozlarla büyüledi.Geccede bol bol fotoğraf çektiren Yeşilçay, Arap hayranlarının da büyük beğenisini kazandı.