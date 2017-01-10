Dubai’de Nurgül Yeşilçay fırtınası

Arap dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan DIAFA’ya (Uluslararası Arap Festivali) katılan Nurgül Yeşilçay, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

Magazin - 11 Ocak 2017 02:00
Dubai’de Nurgül Yeşilçay fırtınası
Türkiye'nin en başaralı kadın oyuncuları arasında olan Nurgül Yeşilçay, DIAFA 2017 Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alarak başarısını Arap dünyasında da kanıtladı.


Ödül törenine yeşil bir kıyafetle katılan güzel oyuncu, kırmızı halıdaki verdiği pozlarla büyüledi.


Geccede bol bol fotoğraf çektiren Yeşilçay, Arap hayranlarının da büyük beğenisini kazandı.

İşte törenden kareler;
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