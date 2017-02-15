Dubai'de 'uçan taksi' kullanımı başlıyor!

(DHA) – Birleşik Arap Emirliği’nin başkenti Dubai uçan taksilerin kullanıldığı ilk kent oluyor. Uçan taksilerin kullanımı Temmuz ayında başlayacak.

Teknoloji - 15 Şubat 2017 12:14
Dubai'de 'uçan taksi' kullanımı başlıyor!
Çin Uluslararası Radyosu’un haberine göre Dubai’de kullanılacak sürücüsüz uçan taksiler Çinli drone üreticisi EHang şirketi tarafından üretildi.

Dubai ulaştırma birimleri, EHang 184 sürücüsüz taksilerin deneme aşamasının sürdüğünü ve temmuz ayında faaliyete geçmesinin planlandığını açıkladı.

Sürücüsüz araçlar, üzerlerindeki navigasyon sistemi sayesinde 100 kilograma kadar ağırlıktaki bir yolcuyu düşük irtifada yaklaşık 30 dakika boyunca taşıyabiliyor. Taksilerin akıllı telefon uygulamalarıyla çağrılabileceği belirtiliyor.
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Bağlantılar: Uçan Taksi

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