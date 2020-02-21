Dudak damak yarığı ikinci bebekte de olur mu?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır, ebeveynlerin merak ettiği "Ebeveynler ikinci bebeğe karar verdiklerinde bu hastalığın görülme olasılığı var mıdır?" sorusunu yanıtladı.Ağır, dudak damak yarıklarının genetik faktörlerden etkilendiğini belirterek "Ancak bunun olabileceğini tahmin etmek genetik analiz olmadan son derece zordur. Bu nedenle dudak damak yarığı olan kişilerin ebeveyn olmadan önce büyük bir korku beslemesine gerek yoktur. Bu anomaliye sahip olan çiftlerin hamilelikten önce mutlaka bir doktora danışması ve fikir alması tavsiye edilir." dedi.Prof. Dr. Hakan Ağır, "Her iki ebeveynde yarığın oluşmadığı ancak bir çocukta bu rahatsızlığın meydana geldiği durumlarda bir sonraki çocukta dudak damak yarığı meydana gelme ihtimali %2 ile %8 arasında değişiklik gösterir. Ancak dudak ya da damak yarıklıklarının %30’u bir ya da birçok sendromun bir araya gelmesi ile %30 civarlarına yükselir. Dudak ve damak yarıklıklarında her şey bu kadar kolay değildir. Sadece damak yarıklarının nedeni dudak ve damak yarıklarından farklı bir nedene sahiptir. Bu nedenle sadece damak yarığı rahatsızlığı görülen ailelerde çocukta da büyük oranda sadece damak yarığı meydana gelir." dedi.