Dudak parlatıcını kendin yap!

Siz de eviniz de sağlıklı dudak parlatıcısı yapmak istemez misiniz? İşte size bir tarif…

Güzellik - 12 Ocak 2017 10:35

Malzemeler

2 adet böğürtlen

10-15 adet nar tanesi

2 adet ahududu

2 çilek

3 yemek kaşığı zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı



Yapılışı:



Böğürtlen, çilek, nar taneleri ve ahududuyu iyice ezip karıştırın. Varsa mikrodalga fırında yaklaşık 30 saniye bekletin ve çıkarıp yeniden karıştırın. İçine zeytinyağını ya da Hindistan cevizi yağını ekleyip bir kere daha karıştırın ve soğumaya bırakın. Renkli dudak parlatıcınız hazır.



Ürünü buzdolabında bekletip çok uzun sürmeden kullanınız.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.