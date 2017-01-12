Dudak parlatıcını kendin yap!

Siz de eviniz de sağlıklı dudak parlatıcısı yapmak istemez misiniz? İşte size bir tarif…

Güzellik - 12 Ocak 2017 10:35
Dudak parlatıcını kendin yap!
Malzemeler
2 adet böğürtlen
10-15 adet nar tanesi
2 adet ahududu
2 çilek
3 yemek kaşığı zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

Böğürtlen, çilek, nar taneleri ve ahududuyu iyice ezip karıştırın. Varsa mikrodalga fırında yaklaşık 30 saniye bekletin ve çıkarıp yeniden karıştırın. İçine zeytinyağını ya da Hindistan cevizi yağını ekleyip bir kere daha karıştırın ve soğumaya bırakın. Renkli dudak parlatıcınız hazır.

Ürünü buzdolabında bekletip çok uzun sürmeden kullanınız.
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