Mutlu bir birliktelikleri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz mart ayında nişanlanan ünlü oyuncular, bugünlerde düğün hazırlığı yapıyor. 29 Haziran’da nikâh masasına oturacakları konuşulan çift, her şeyi Türk geleneklerine göre planladıklarını söylüyor.
Evlerini dekore etmeye başladılar
Gizem Karaca da evlilik hazırlığı yapan ünlüler arasında yer alıyor. Uzun zamandır birlikte olduğu işadamı Kemal Ekmekçi’yle şubat ayında nişanlanan ünlü oyuncu, yaz aylarında nikâh masasına oturmayı planlıyor. İşi nedeniyle Kemal Ekmekçi’nin bir ayağı İzmir’de olduğundan İzmir’de bir villa alan çift, bugünlerde birlikte oturacakları evlerinin dekorasyonuyla ilgileniyor.
Nikâh tarihi yakında netleşecek
Hande Soral ile İsmail Demirci, geçtiğimiz ocak ayında ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlanmıştı. Birbirlerine çok yakıştırılan ünlü oyuncular, yaz aylarında evlenmeyi planlıyor. Çiftin nikâh tarihi dizi setleri sonra erdikten sonra netleşecek.
Canlı yayında yüzük baktı
Yıllardır her fırsatta evlenmek istediğini dile getiren Alişan, aradığı eşi bulmuş gibi görünüyor. Bir süredir sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la aşk yaşayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından kuyumcuda canlı yayın yaptı ve sevgilisi için yüzük baktığı anı takipçileriyle paylaştı. Mayıs ayında aileleri tanışacak olan çiftin, yaz sonunda evleneceği konuşuluyor.
4 yıllık birliktelikleri evlilik yolunda
4 yıldır birlikte olan Azra Akın ve Atakan Koru çifti de hayatlarını birleştirmeye hazırlanıyor. Çift, 2017 yazında evleneceklerini müjdeledi.
Kaynak: haberturk.com
Düğün sezonu açıldı, ünlü çiftler hazırlıklara başladı
Baharın gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Pınar Dilek-Tarkan, Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ, Sinem KobalKenan İmirzalıoğlu, Neslihan Atagül-Kadir Doğulu ve İmane Elbani-Murat Yıldırım gibi pek çok ünlü çift 2016 yılında dünya evine girmişti. 2017’nin yazında evlenmeyi planlayan ünlü çiftlerse şimdiden düğün hazırlıklarına başladı. İşte o ünlüler...Magazin - 28 Nisan 2017 22:05
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