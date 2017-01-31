Başarılı oyuncu sahne şovuyla da düğünü renklendirdi. Petekkaya darbuka çaldı, mikrofonu eline alıp “Divane Aşık Gibi” türküsünü okudu ve gelin-damatla birlikte zeybek oynadı. Erkan Petekkaya gelin ve damatla piste çıkınca davetliler de cep telefonlarını çıkardı ve o anları görüntüledi.
Düğünde Erkan Petekkaya şov!
Avukat Çağdaş Çelik, Tuğçe Karaöz’le evlendi. İstanbul’daki düğünün nikah şahidi Erkan Petekkaya idi.Magazin - 31 Ocak 2017 09:48
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