Düğünde Erkan Petekkaya şov!

Magazin - 31 Ocak 2017 09:48

Başarılı oyuncu sahne şovuyla da düğünü renklendirdi. Petekkaya darbuka çaldı, mikrofonu eline alıp “Divane Aşık Gibi” türküsünü okudu ve gelin-damatla birlikte zeybek oynadı. Erkan Petekkaya gelin ve damatla piste çıkınca davetliler de cep telefonlarını çıkardı ve o anları görüntüledi.